EKİPLER MAHSUR KALAN KAFİLEYİ ARAÇTAN TAHLİYE ETTİ
Ortaya çıkan görüntülerde, ihbar üzerine harekete geçen ekiplerin hızla minibüsün çamura saplandığı noktaya ulaştığı görüldü. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla araçta mahsur kalan 10 kız çocuğu ve 3 görevli bulundukları yerden güvenli şekilde tahliye edildi.
“ALLAH RAZI OLSUN” SÖZLERİ DUYULDU
Kurtarma çalışmaları esnasında araçtan çıkarılan çocuklardan birinin ekiplere dönerek "Allah razı olsun" dediği anlar kayıtlara yansıdı. Yaşanan korku dolu anların ardından kurtarılan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.