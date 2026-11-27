Festivaller ve gastronomi etkinlikleriyle birlikte Adana'da sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi haline gelen ciğer, yaklaşık 20 yıl önce rağbet görmediği için kasaplar tarafından çoğu zaman satılmayıp atılıyordu.

Kentte bir kültüre dönüşen ciğere talep artarken, ürünün kilosu bin ile bin 100 TL arasında değişiyor ve temininde sıkıntı yaşanıyor. Talebi karşılamak isteyen esnaf, ciğeri Şanlıurfa ve Gaziantep'ten getirtiyor.

Ciğer kentin gastronomi kültürünün parçası oldu

Adana'da son yıllarda düzenlenen fuar, festival ve karnavallarla birlikte, geçmişte fazla tercih edilmeyen sakatat ürünlerinden ciğerle yapılan kebap kentin gastronomi kültürünün önemli parçalarından biri haline geldi. Ciğer, özellikle Adana Lezzet Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı gibi organizasyonların ardından kent dışından gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekerek sabah kahvaltılarında tüketilmeye başlandı.

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Fiyatlar da sabahın erken saatlerinde ciğer tüketen vatandaşın talebiyle arttı.

DHA Adana'da sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi haline gelen ve talebi artan ciğer, kentte şişte pişirilerek ekmekle servis ediliyor.

Ciğer talebe yetiştirilemiyor

Satışına geçmişte rağbet gösterilmeyen ciğerin bugün talebe yetiştirilemediğini söyleyen Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, yaklaşık 15 yıl önce karaciğerin satılmadığı için döküldüğünü belirtti.

Yağmur, ilde düzenlenen fuar, festival ve karnavallarla kentin tanıtımının arttığını, ciğerin sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olarak ayrı bir kültüre dönüştüğünü kaydetti.

Yağmur, " Adanalıların yanı sıra çeşitli illerden gelen vatandaşlar sabah 05.00 gibi ciğer sofralarında buluşmaya başladı. Bu nedenle ciğer fiyatları et fiyatını solladı. Ayrıca piyasada ciğer bulamıyoruz. Şu an kemiksiz etin kilosu kasaplarda 850 TL iken ciğer bin ile bin 100 TL arasında satılıyor. Talebin fazla olması ve arzın karşılanamaması nedeniyle ciğer şu an zor günlerini yaşıyor." ifadelerini kullandı.

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Yağmur, şöyle devam etti: "Diğer illerimizden takviye ciğer getirtiyoruz. Şu an ciğer bulunmuyor. Şanlıurfa ve Gaziantep'ten ciğer getirterek Adanalıların ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz"

DHA Adana'da sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi haline gelen ciğer kebabı için şişlere dizilen ciğer parçaları, ciğere yoğun talep nedeniyle kıt ve pahalı hale geldi.

Ökmen: Satmak için ciğer bulmakta zorlanıyoruz

Adana Kasaplar Çarşısı'nda 20 yıldır esnaflık yapan Rıdvan Ökmen, "Bundan 10-15 yıl önce sakatat çeşitleri aslında maddi durumu iyi olmayan kişilerin yemeğiydi. Kimse bu ürünleri yemezdi." dedi.

Büyük restoran ve kebapçıların açılmasıyla Adana'da sakatata ilginin arttığını belirten Ökmen, ciğerin Adana halkının yanı sıra diğer büyük illerden kente ve festivallere gelen vatandaşların sabah kahvaltısı kültürü haline geldiğini ifade etti.

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Ökmen, "Sabah erken saatlerde İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan uçakla sırf burada ciğer yemeye gelenler var. Dolayısıyla et fiyatları ciğerin yanında çok uygun kaldı. Kuzu etinin kilosunu 850 TL, ciğeri bin 50 TL'den satıyoruz. Satmak için ciğer bulmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

DHA Adana'da sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi haline gelen ciğer için sofralarda yoğun ilgi var.

Kaplan: Resmen karaborsa

Lokanta işletmecisi ve 35 yıllık kebap ustası Fatih Kaplan (49) ise ciğerin adeta karaborsaya düştüğünü söyledi.

Kaplan, "Ciğer fiyatları şu an çok fahiş. Ben bin 100 TL'den alınca halka nasıl vereceğim? Bu fiyata da kasaptan bulabilirsiniz. Markete sordum, ciğerin kilosu bin 700 TL." ifadelerini kullandı.

Kaplan, şöyle devam etti: "Vatandaş lokantaya geldiğinde 'Ciğer neden bu kadar pahalı?' diyor. Daha bunun salatası, ekmeği, dükkan kirası, işçi masrafı var. Eskiden ciğer bu kadar talep görmüyordu. Şimdi sabah kahvaltısı geleneği çıkınca başımızın tatlı belası oldu. Dükkanda bulundurmasak müşteriyi kaybediyoruz, bulundursak ve satsak bir kar bırakmıyor. Ayrıca fiyattan ziyade bulunmuyor da. Kasapta sadece iki tane bulabildim. Resmen karaborsa"

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DHA Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, ciğere olan talebin arttığını ve kilosunun bin ile bin 100 TL arasında satıldığını söyledi

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