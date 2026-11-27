Kentte bir kültüre dönüşen ciğere talep artarken, ürünün kilosu bin ile bin 100 TL arasında değişiyor ve temininde sıkıntı yaşanıyor. Talebi karşılamak isteyen esnaf, ciğeri Şanlıurfa ve Gaziantep'ten getirtiyor.
Ciğer kentin gastronomi kültürünün parçası oldu
Fiyatlar da sabahın erken saatlerinde ciğer tüketen vatandaşın talebiyle arttı.
Ciğer talebe yetiştirilemiyor
Satışına geçmişte rağbet gösterilmeyen ciğerin bugün talebe yetiştirilemediğini söyleyen Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, yaklaşık 15 yıl önce karaciğerin satılmadığı için döküldüğünü belirtti.
Yağmur, ilde düzenlenen fuar, festival ve karnavallarla kentin tanıtımının arttığını, ciğerin sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olarak ayrı bir kültüre dönüştüğünü kaydetti.
Yağmur, şöyle devam etti: "Diğer illerimizden takviye ciğer getirtiyoruz. Şu an ciğer bulunmuyor. Şanlıurfa ve Gaziantep'ten ciğer getirterek Adanalıların ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz"
Ökmen: Satmak için ciğer bulmakta zorlanıyoruz
Adana Kasaplar Çarşısı'nda 20 yıldır esnaflık yapan Rıdvan Ökmen, "Bundan 10-15 yıl önce sakatat çeşitleri aslında maddi durumu iyi olmayan kişilerin yemeğiydi. Kimse bu ürünleri yemezdi." dedi.
Büyük restoran ve kebapçıların açılmasıyla Adana'da sakatata ilginin arttığını belirten Ökmen, ciğerin Adana halkının yanı sıra diğer büyük illerden kente ve festivallere gelen vatandaşların sabah kahvaltısı kültürü haline geldiğini ifade etti.
Ökmen, "Sabah erken saatlerde İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan uçakla sırf burada ciğer yemeye gelenler var. Dolayısıyla et fiyatları ciğerin yanında çok uygun kaldı. Kuzu etinin kilosunu 850 TL, ciğeri bin 50 TL'den satıyoruz. Satmak için ciğer bulmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.
Kaplan: Resmen karaborsa
Lokanta işletmecisi ve 35 yıllık kebap ustası Fatih Kaplan (49) ise ciğerin adeta karaborsaya düştüğünü söyledi.
Kaplan, "Ciğer fiyatları şu an çok fahiş. Ben bin 100 TL'den alınca halka nasıl vereceğim? Bu fiyata da kasaptan bulabilirsiniz. Markete sordum, ciğerin kilosu bin 700 TL." ifadelerini kullandı.
Kaplan, şöyle devam etti: "Vatandaş lokantaya geldiğinde 'Ciğer neden bu kadar pahalı?' diyor. Daha bunun salatası, ekmeği, dükkan kirası, işçi masrafı var. Eskiden ciğer bu kadar talep görmüyordu. Şimdi sabah kahvaltısı geleneği çıkınca başımızın tatlı belası oldu. Dükkanda bulundurmasak müşteriyi kaybediyoruz, bulundursak ve satsak bir kar bırakmıyor. Ayrıca fiyattan ziyade bulunmuyor da. Kasapta sadece iki tane bulabildim. Resmen karaborsa"
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