"Hayvanlarımız insanlarla etkileşim kurabiliyor"





Kafede bulunan egzotik hayvanların insanlarla etkileşim kurabildiğini belirten Uğurlu, "Hayvanlarımız aslında evcil olup herkesin dokunabildiği, fotoğraf çekinebildiği, sevebildiği türden canlılar. Başlangıçta bunları beslemek nasıl olur diye düşünüyorduk ama zamanla alıştık. İki tane 6 metrelik, iki tane de 3 metrelik akvaryumumuz var. Günlük yarım kilo ile 1 kilo arasında beslenme ihtiyacı olan balıklarımız bulunuyor. Zaman geçtikçe büyüyorlar, yavruları oluyor. Papağanımız 2 gün bile bıraktığımız zaman bize alıştığı için bizi özlüyor. Beslenmeleri de düşünüldüğü gibi çok karışık değil. Yeşillik, sebze ve meyveyle beslenen türlerimiz var. Papağanımız da fıstık, çekirdek ya da bazı yiyeceklerle beslenebiliyor" diye konuştu.



