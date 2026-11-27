Soruşturma çerçevesinde; şüphelilerin ifadeleri, dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ve gizli tanık beyanları doğrultusunda 35 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı.
ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLERİN DE BULUNDUĞU 24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında aralarında Özcan Deniz, Burcu Özberk, Deniz Çakır, Murat Ceylan ve Murat Başoğlu'nun da yer aldığı 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilmişti.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDI
Savcılıkta ifadesi alınan Özcan Deniz, adli kontrol talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ: "TELAŞ YOK"
Soruşturma kapsamında yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özcan Deniz, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- "Telaş yok. Suçsuz ve de bu işlerle uzaktan yakından alakam olmadığı yakında anlaşılacaktır. Sizlerle de paylaşacağım. Biz ekip olarak 'Son Yemek' başarımızın tadını çıkarmaya ve konserlerimizde müzikseverlerle keyifli zaman geçirmeye devam ediyoruz. Sevgiler."
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.