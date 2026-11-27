"Telaş yok. Suçsuz ve de bu işlerle uzaktan yakından alakam olmadığı yakında anlaşılacaktır. Sizlerle de paylaşacağım. Biz ekip olarak 'Son Yemek' başarımızın tadını çıkarmaya ve konserlerimizde müzikseverlerle keyifli zaman geçirmeye devam ediyoruz. Sevgiler."