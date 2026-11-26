



Gelip üzerinde deneyenler de var, görselini çekip atanlar da var

Karakaya, "Gelip üzerinde deneyenler de var, görselini çekip atanlar da var" dedi. Çift taraflı olmasının ilgiyi artırdığını söyleyen kuyumcu, "Zaten ürünün çift taraflı olması insanlarda daha çok ilgi odağı oldu. Şu an yeni modaya herkes ayak uyduruyor. Bu da yeni modalardan bir tanesi diyelim" diye konuştu.



