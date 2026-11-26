Adalı Göl’ün görülmeye değer olduğu belirtildi

Doğa yürüyüşçüsü Cengiz Demir, Tokat TODEX Doğa ve Ekstrem Derneği’nin hafta sonu yürüyüşlerinde keşfettiği yerlerden biri olan Adalı Göl’ün görülmeye değer olduğunu belirtti. Demir, "Adalı Göl’e tepeden baktığınızda doğal olarak oluşmuş bir göz şekli görebilirsiniz. Belki de onu bir nazar boncuğuna benzetebilirsiniz." dedi.