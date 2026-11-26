Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy sınırlarındaki Adalı Göl, tepeden bakıldığında gözü andıran görünümüyle dikkat çekiyor. Dronla çekilen görüntülerde nazar boncuğuna benzetilen göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy sınırlarında yer alan Adalı Göl, tepeden bakıldığında gözü andıran görünümüyle dikkat çekiyor.
IHA
Göl Tokat kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta
Adalı Göl, Tokat kent merkezine 50, Almus ilçe merkezine ise 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
IHA
Kendine özgü bitki örtüsü ve yaban hayatıyla doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğraf tutkunlarına doğal bir ortam sunan göl, havadan da ilgi çekiyor.
IHA
Dronla çekilen görüntülerde gözü andıran Adalı Göl, nazar boncuğuna benzetilen görünümüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
IHA
Adalı Göl’ün görülmeye değer olduğu belirtildi
Doğa yürüyüşçüsü Cengiz Demir, Tokat TODEX Doğa ve Ekstrem Derneği’nin hafta sonu yürüyüşlerinde keşfettiği yerlerden biri olan Adalı Göl’ün görülmeye değer olduğunu belirtti. Demir, "Adalı Göl’e tepeden baktığınızda doğal olarak oluşmuş bir göz şekli görebilirsiniz. Belki de onu bir nazar boncuğuna benzetebilirsiniz." dedi.
IHA
Demir, hafta sonları çalışan arkadaşlarının haftanın stresini atması ve doğayı keşfetmesi için yürüyüşler düzenlediklerini, bu yürüyüşlerle Tokat’ın az bilinen doğal, tarihi ve kültürel değerlerini gönüllülük esasıyla tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. "Adalı Göl’ü herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.
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