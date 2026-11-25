Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu; merkez, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor.
Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'da, Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığı bölgede 10 santimetreye ulaştı.
Kayak merkezinin ve çevresindeki ormanların görüntüleri dronla kaydedildi.
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