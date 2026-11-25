Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), bugüne kadar 79 bin 212 talebi sonuçlandırırken temel belediyecilik hizmetlerinde yüzde 98’e varan çözüm oranına ulaştı.

Hemşehri İletişim Merkezi verilerine göre, kurulduğu günden bu yana 79 bin 212 talep sonuçlandırılırken 2 bin 746 talep ise yatırım ve çalışma programına dahil edildi. Genel çözüm oranı yüzde 84 olarak gerçekleşirken temel belediyecilik hizmetlerinde yüzde 98’e varan çözüm oranlarına ulaşıldı.

Vatandaşların en yoğun talep ilettiği alanların başında gelen temizlik hizmetlerinde 20 bin 864 talep sonuçlandırılarak yüzde 98 çözüm oranına ulaşıldı. Su ve kanalizasyon hizmetlerinde ise 18 bin 343 talep çözüme kavuşturularak yüzde 96 çözüm oranı kaydedildi.

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Zabıta hizmetlerinde 8 bin 131 taleple yüzde 93, şehir içi ulaşım hizmetlerinde 3 bin 419 taleple yüzde 90, veterinerlik hizmetlerinde ise 9 bin 465 taleple yüzde 88 çözüm oranına ulaşıldı. Altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürüten fen işleri biriminde 5 bin 853, park ve bahçeler biriminde ise 1.405 talep çözüme kavuşturuldu.

IHA Karabük Belediyesi ekipleri, Hemşehri İletişim Merkezi'ne ulaşan talepler kapsamında park ve bahçe alanında kazı ve temizlik çalışması yaptı.

"Karabük’ü hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Hemşehri İletişim Merkezinin vatandaş odaklı yönetim anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirtti. Çetinkaya, "Göreve gelirken tek bir söz verdik; Karabük’te hiçbir vatandaşımızın sesi cevapsız, hiçbir talebi sahipsiz kalmayacak dedik. Hemşehri İletişim Merkezi’ni bu vizyonun kalbi olarak inşa ettik. Bizim belediyecilik anlayışımızda makam odalarından şehir yönetmek yok; sokağın sesini duyan, vatandaşının derdiyle dertlenen ve sorunlara anında neşter vuran bir yönetim var. Bugün 80 bine yakın sorunu çözüme kavuşturmuş olmak, temel hizmetlerde yüzde 98’lere varan başarı oranlarını yakalamak, ekibimizin gece gündüz demeden sahada olduğunun en somut kanıtıdır. Vatandaşımızın bize ilettiği her bir talep, bizim için bir talimattır. Karabük’ü ortak akılla, hemşehrilerimizin doğrudan katılımıyla geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.

IHA Karabük Belediyesi'nde Hemşehri İletişim Merkezi'nin sorunlara çözüm bulduğu temizlik hizmetleri kapsamında, bir belediye personeli sokak yıkama çalışması yapıyor.

IHA Karabük Belediyesi ekipleri, Hemşehri İletişim Merkezi'ne ulaşan taleplerden biri kapsamında sahada kesme çalışması yapıyor

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