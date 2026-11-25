'2,5 milyon yıl öncesinden bugüne uzanan numune'





Gruba bilimsel boyutlarda bilgi veren Prof. Dr. Adnan Pınar, buzula ilişkin şunları söyledi:





"Ülkemizdeki nadir örneklerinden olan sirk buzulu, 2,5 milyon yıl öncesinden bugüne uzanan bir numunedir. Kaynaklarda buzulların tamamen eriyip ortadan kalktığı hep ifade edilmişti. İşte bunu büyük ölçüde değiştiren buluş, Hasan Hüseyin Kahriman arkadaşımızın bu buzulu burada keşfederek ortaya çıkarmasıyla bu şekle geldi. Buzun katmanı var. 2023'ten sonra bu bölgeye düşen kar yağışı, buzulların üzerinde birikmesiyle bir örtü halini oluşturmuş. Bu bize ne gösteriyor? Biz bu buzulu şu an görüyorsak eğer, iklim giderek ısınacak, su kaynakları giderek kuruyacak, bunlar tamamen eriyecek. Yüzyıllarca bu örtüsü varken, onun altında devam ettiriyordu. Isınmayla beraber üzerindeki karlar eriyince, altındaki buzul ortaya çıkmış oldu. Su kaynaklarımızı kullanırken son derece bilinçli olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde israf edecek suyumuz yok. Buzullar, dünyanın en önemli tatlı su kaynakları, hazineleridir. Dünyada kalan buzullar, dünyadaki tatlı su varlıkları bir kısmını oluşturur. Bunlar da bu şekilde eriyerek ortadan kalktığı zaman, eminim ki dünyayı ve özellikle ülkemizi ki biraz daha sıcak iklim kuşaklarına yakın bir noktada olmamız dolayısıyla çok daha riskli dönemler bekliyor. Bu kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor."