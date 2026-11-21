Konya Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde bekleyen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada C.S., K.D. ve M.L.Y. yaralandı. Yaralılar aynı hastaneye kaldırıldı, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.
Konya'da Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde bekleyen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralanan 3 kişi aynı hastaneye kaldırıldı.
Tartışma büyüyünce ateş açıldı
Olay, saat 19.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'ndeki Konya Numune Hastanesi'nde meydana geldi.
Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak'ta daha önce yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan yakınları için hastanenin bahçesinde toplanan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine grup içinden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu C.S., K.D. ve M.L.Y. hafif şekilde yaralandı.
Polis ve jandarma müdahale etti
Olaya hastanede görevli polis, jandarma ve güvenlik görevlileri müdahale etti, takviye ekipler istendi.
Yaralılar, acil servisteki görevliler tarafından sedyelerle hastaneye taşındı.
Hastaneye çok sayıda polis sevk edilirken, olayla ilgili gözaltılar olduğu belirtildi.
Polisin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
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