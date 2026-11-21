Konya Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde silahlı kavganın ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

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Konya'da Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde bekleyen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yaralanan 3 kişi aynı hastaneye kaldırıldı.

Tartışma büyüyünce ateş açıldı

Olay, saat 19.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'ndeki Konya Numune Hastanesi'nde meydana geldi.

Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak'ta daha önce yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan yakınları için hastanenin bahçesinde toplanan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine grup içinden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu C.S., K.D. ve M.L.Y. hafif şekilde yaralandı.

Konya Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde bekleyen iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından hastane önünde polis ekipleri bulunuyor.

Konya Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde bekleyen iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından polis ve jandarma olay yerinde önlem aldı.

Konya Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde silahlı kavganın ardından polis ekipleri ve sağlık görevlileri olay yerinde, yaralılar aynı hastaneye kaldırıldı.

Polis ve jandarma müdahale etti

Olaya hastanede görevli polis, jandarma ve güvenlik görevlileri müdahale etti, takviye ekipler istendi.

Yaralılar, acil servisteki görevliler tarafından sedyelerle hastaneye taşındı.

Hastaneye çok sayıda polis sevk edilirken, olayla ilgili gözaltılar olduğu belirtildi.

Polisin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Konya Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde bekleyen iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından polis ekipleri olay yerinde müdahale ederken, sevk edilen çok sayıda polis aracı trafikte görülüyor.

Konya Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde silahlı kavganın ardından polis ekipleri ve olay yerine sevk edilen araçlar, Ferhuniye Mahallesi'ndeki hastanede soruşturma sürüyor.

Konya Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde bekleyen iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 3 kişi, olay sonrası polis ve ambulans ekipleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

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