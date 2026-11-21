Namazdan çıkan vatandaşı 'haftaya camiye gelme' diyerek ölümle tehdit etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camii önünde çıkan park yeri tartışmasında, aracını park edip namazını kılan vatandaş mahalleli bir şahsın saldırısına ve tehdidine uğradı. Yakasına yapıştığı vatandaşa "Haftaya bu camiye gelme, seni vururum" diyerek vatandaşı ölümle tehdit eden saldırganın, Müslüman cemaate ve İslam'a yönelik hadsiz ifadeler kullanması tepki çekti.