Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kiraladığı evin duvarlarına yazdığı şiirlerle gündeme gelen Abdullah Güngör ile Bahçelievler Sadri Alışık Parkı’nda bir araya geldi.
Güngör’ün 9 aylık birikmiş kira borcunu ödeyeceklerini açıklayan Bahadır, dizelerin yaşatılacağı 'Şiirin Evi Bahçelievler' projesinin de hayata geçirileceğini duyurdu.
Belediye olarak destek verilecek
Parktaki görüşmede Güngör’ün taleplerini dinleyen Bahadır, belediye olarak destek vereceklerini ifade etti.
Evin duvarlarına kazınan şiirlerin geleceğe taşınması amacıyla hazırlanan yeni projeyi de Bahadır açıkladı.
Şiirin Evi Bahçelievler projesi
Proje kapsamında evin bir bölümü, duvarlarındaki şiirlerle birlikte Bahçelievler Belediyesi’ne ait bir sosyal tesiste aslına uygun biçimde yeniden oluşturulacak.
Belediye sosyal tesisini ziyaret edenler, hem bu şiirleri okuyabilecek hem de evin ardındaki hikayeyi öğrenebilecek.
Projeye ilişkin konuşan Dr. Bahadır, “Abdullah kardeşimizin yazdığı şiirlerin kaybolmasına gönlümüz razı olmadı. Bir evin duvarlarına sığmayan duyguları şimdi bütün İstanbul’la buluşturmak istiyoruz” dedi.
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