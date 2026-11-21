Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir inşaatın 3'üncü katından düşen işçi Ahmet Beytemur (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan işçi kurtarılamadı
Atakent Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 12 katlı bir bina inşaatında çalışan Beytemur, iddiaya göre dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü.
Olay yerine, diğer işçilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Beytemur’u ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.
Beytemur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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