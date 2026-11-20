Şanlıurfa'da kendilerini jandarma ve MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da kendilerini jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Karaköprü ilçesinde kurulan derneğin geçici kurucu başkanı D.Ş'nin kendisini jandarma istihbarat yüzbaşı ve MİT personeli olarak tanıttığı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda yürütülen çalışmada tespit edildi.

Sahte MİT kimliği verildi

Çalışmanın devamında şüphelilerin vatandaşlara silah ve kimlik temin etme ile adliyedeki işlerini halletme vaadinde bulundukları, derneğe üye olanlara ise sahte MİT kimliği verdikleri belirlendi.

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Derneğin resmi hesap numarası bulunmamasına rağmen şüpheliler, "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yatırılacağı" yalanıyla farklı tutarlarda usulsüz para topladı, bu da tespit edildi.

JASAT operasyonunda yakalandılar

Kendisini avukat olarak tanıtan T.Y. ile D.Ş, E.Y, K.A, A.A. ve M.D., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin 2026'da 1 milyon 498 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ve bu parayı derneğin amacı dışında kullandıkları, MASAK raporlarının incelenmesiyle belirlendi.

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Adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakimliğe çıkarılan 5'i tutuklandı, 1'inin işlemleri ise sürüyor.

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