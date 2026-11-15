Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Abdullah Polat ile eşi Seher Polat, gözyaşları arasında defnedildi.
Kaza Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi
Kaza, dün akşam saatlerinde Birecik'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Abdullah Polat (26) yönetimindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, A.Ç.'nin (19) kullandığı kepçeye arkadan çarptı.
Otomobil hurdaya dönerken, yol kenarında bekleyenlerin kazadan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralı çocukların hayati tehlikesi yok
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat'ın (27) hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin çocukları Asiye ve Halil İbrahim ise yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan iş makinesinin sürücüsü A.Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Cenaze namazı Demirbilek Mahallesi'nde kılındı
Abdullah ve Seher Polat'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bozova ilçesi kırsal Demirbilek Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Polat çifti, aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Öte yandan kazada ölen Abdullah Polat'ın, katıldığı bir düğünde dans ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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