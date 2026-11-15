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Birecik'te kazada ölen genç çift gözyaşları arasında toprağa verildi

16:48, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 16:56, 15/11/2026, Pazar
IHA
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iş makinesine arkadan çarpan otomobildeki Abdullah ve Seher Polat çifti gözyaşları arasında toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Abdullah ve Seher Polat çifti, Bozova ilçesi kırsal Demirbilek Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada yaralanan çocukları Asiye ve Halil İbrahim'in tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Abdullah Polat ile eşi Seher Polat, gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi

Kaza, dün akşam saatlerinde Birecik'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Abdullah Polat (26) yönetimindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, A.Ç.'nin (19) kullandığı kepçeye arkadan çarptı.

Otomobil hurdaya dönerken, yol kenarında bekleyenlerin kazadan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHAABDULLAH POLAT İLE EŞİ SEHER POLAT HAYATINI KAYBETTİ.

Yaralı çocukların hayati tehlikesi yok

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat'ın (27) hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin çocukları Asiye ve Halil İbrahim ise yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan iş makinesinin sürücüsü A.Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

IHAABDULLAH POLAT (26) HAYATINI KAYBETTİ.

Cenaze namazı Demirbilek Mahallesi'nde kılındı

Abdullah ve Seher Polat'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bozova ilçesi kırsal Demirbilek Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Polat çifti, aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan kazada ölen Abdullah Polat'ın, katıldığı bir düğünde dans ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

IHASEHER POLAT'IN (27) HAYATINI KAYBETTİ.
Başlıklar :birecikşanlıurfaabdullah polatseher polat
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Birecik'te kazada ölen genç çift gözyaşları arasında toprağa verildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iş makinesine arkadan çarpan otomobildeki Abdullah ve Seher Polat çifti gözyaşları arasında toprağa verildi
ABDULLAH POLAT İLE EŞİ SEHER POLAT HAYATINI KAYBETTİ.
ABDULLAH POLAT (26) HAYATINI KAYBETTİ.
SEHER POLAT'IN (27) HAYATINI KAYBETTİ.
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