Siverek’te otomobil şarampole düştü: Üç kişi yaralandı

Siverek’te aniden bastıran yağmur sele neden oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine ve sele neden olurken bazı evleri de su bastı. İlçede gece geç saatlerde aniden bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda sel oluştu.