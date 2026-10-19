Şanlıurfa'da feci çarpışma: Dört kişi yaralandı
00:14, 19/10/2026, Pazartesi
AA
Karaköprü’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüleriyle otomobilde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
O.S. (32) idaresindeki 59 TC 571 plakalı otomobil, kırsal Hamurkesen Mahallesi yakınlarında A.Ç. (68) yönetimindeki 06 MUE 63 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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