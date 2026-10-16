Salça ve pul biber imalathanesinde mide bulandıran görüntüler
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yürüttüğü denetimler kapsamında pul biber ve domates salçası üretimi yapan bir iş yerine baskın düzenledi. Sağlıksız koşullarda üretim yapıldığı tespit edilen işletmede yüzlerce kilogram çürümüş domates ve küflü ürün ele geçirilerek imha edildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında faaliyet gösteren bir imalathaneyi denetleyen ekipler, salça yapımında kullanılmak üzere istiflenmiş yüzlerce kilogram çürümüş domates tespiti yaptı.
Yapılan ayrıntılı incelemelerde; imalathane içerisinde küflenmiş, çevreye kötü koku yayan kilolarca domates salçası ile pul biber imalatında kullanılacağı belirlenmeyen ve hijyen kurallarına tamamen aykırı ortamlarda tutulan biberler ele geçirildi.
Halk sağlığını doğrudan tehdit eden ürünlere el konuldu.
Zabıta ekipleri tarafından muhafaza altına alınan tonlarca bozuk ve sağlıksız gıda ürünü, imha edilmek üzere çöp döküm sahasına götürüldü.
İnsan sağlığıyla oynayan işletme sahibi hakkında ise ilgili mevzuat ve yönetmelikler kapsamında cezai işlem uygulanarak yasal süreç başlatıldı.