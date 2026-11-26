Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı.
Yenişehir Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Bölgeye, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Karataş (43), güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Kasık bölgesinden silahla vurulan Buşo Çay'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
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