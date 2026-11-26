Olay, önceki gün ilçeye bağlı Mezra Mahallesi'nde meydana geldi.
Hastaneye kaldırılan Arslan kurtarılamadı
Apartmanın 3'üncü katındaki dairede oturan Arslan, balkondan beton zemine düştü. Çevredekiler durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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