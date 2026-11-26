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Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kendilerini sivil jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar vatandaşların evlerine giderek üç ayrı olayda altınları hedef aldı. Olaylardan birinde altınlar bulunarak sahibine teslim edilirken, diğer iki olayda geç ihbar nedeniyle altınlara ulaşılamadı.

Üç olayla ilgili toplam 7 şüpheli yakalanırken, 7 kişi tutuklandı.

Telefonla dolandırıcılık olaylarında artış

Muğla İl Jandarma Komutanlığının yaptığı bilgilendirmede, bölgede son dönemde telefon aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına dikkat çekildi.

Dolandırıcıların kendilerini polis, jandarma, savcı, banka görevlisi veya kamu personeli olarak tanıtarak vatandaşların güvenini kazanmaya çalıştığı, bu yöntemle para ve kıymetli eşyalarını ele geçirmeyi hedeflediği belirtildi.

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Yatağan'daki üç olayda da şüphelilerin kendilerini sivil jandarma olarak tanıtarak vatandaşların evlerine gittiği, altınları elden teslim almalarıyla dolandırıcılık olaylarının meydana geldiği bildirildi.

İlk olayda altınlar sahibine teslim edildi

İlk olay 27 Ekim 2026 tarihinde Şeref Mahallesi'nde yaşandı.

Bir vatandaşın evine gelen ve kendisini sivil jandarma olarak tanıtan şahsa altınlarını teslim etmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti.

Yapılan müdahalede şüpheliler yakalanırken 4 kişi tutuklandı, ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

Diğer iki olayda altınlara ulaşılamadı

İkinci olay 30 Ekim 2026 tarihinde Kavak Mahallesi'nde meydana geldi.

Kendisini sivil jandarma olarak tanıtan şahsa altınlarını teslim eden vatandaşın olayı geç bildirmesi nedeniyle altınlara ulaşılamadı. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

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Üçüncü olay ise 16 Kasım 2026 tarihinde Turgut Mahallesi'nde yaşandı.

Aynı yöntemle bir vatandaşın altınlarını alan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Olayın geç bildirilmesi nedeniyle bu olayda da altınlar bulunamadı.

Jandarmadan dolandırıcılık uyarısı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Açıklamada, kendisini jandarma, polis veya savcı olarak tanıtarak "Kimliğiniz olay yerinde bulundu, inceleme yapacağız" ya da "Evinizde altın, kıymetli eşya ve silah var mı?" gibi ifadelerle iletişim kuran kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın karakola bilgi verilmesi istendi.

Açıklamada ayrıca jandarma, polis ve savcıların hiçbir şekilde vatandaşlardan para, altın veya kıymetli eşyalarını teslim etmelerini istemeyeceğinin altı çizildi.

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