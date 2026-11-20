Muğla'nın en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Göcek Hamam Koyu'ndaki kaçak yapı ve iskele ile ilgili Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 27 Kasım 2025 tarihinde yıkım ve taşıma kararı alındı. Geçen yıl büyük bölümü yıkılan iskelenin yerine tekrar yenisi yapılması üzerine kurul tarafından yıkımın ve taşımanın yapılması için 3 aylık bir süre tanındı. Alınan karar Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Belediyesi ve Fethiye Müze Müdürlüğü'ne tebliğ edildi.