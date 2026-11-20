Rüşvet ağının deşifre olduğu Kadıköy Belediyesi Zabıta Birimi'yle ilgili yeni yazışma ve tapelere ulaşıldı. Belediyedeki rüşvet çetesi, 4 Ağustos 2022’de Kadıköy Belediyesi Zabıta Birimi Destek Hizmetler personeli H.B. ve zabıta memuru U.A.’nın rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ortaya çıkmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, zabıta memuru A.K.’nın liderliğini yaptığı bir suç örgütü yapısı tespit edildi. 211 şüphelinin yer aldığı iddianamede, rüşvet alınan 211 eylem tek tek sıralandı. İddianamede yer alan yazışma ve tapeler, ilçede kurulan rüşvet çarkını gözler önüne serdi.

HIRSIZIN MAHCUBU OLMAZ

Kadıköy Belediyesi zabıta memurları Y.B. ile S.A. arasında gerçekleşen 11 Eylül 2021 tarihli WhatsApp yazışmalarında, rüşvet ağının ayyuka çıktığı en net ifadeler yer aldı. Y.B.’nin “Az çalın az” mesajına S.A. “Hırsızın mahcubu olmaz. Kanki senden öğrendim çoğu şeyi” karşılığını veriyor. Bunun üzerine Y.B., “Daha 5 fırın ekmek yemen lazım” diyor. 30 Aralık 2021 tarihindeki başka bir yazışmada S.A.’nın rüşvet kestiği bir işletmeyle ilgili “S.’yi ara be oldu bu iş” dediği Y.B., “Sen arasana, numarası yok mu? Yalnız yiyorsunuz zaten. Yalnız ölürsün” karşılığını veriyor.

7 BİN YAZDIM BEN, ELİNE SAĞLIK ABİ

Zabıta memurları S.Y. ile D.H. arasındaki 20 Şubat 2021’deki WhatsApp yazışmasında S.Y. “Kanka, biz buraları yaptık, siz buralara girmeyin. Pazar paylaşacağız. Yaptıklarınızı bana atın da yarın ben girmeyeyim” diyor. 24 Şubat 2021 tarihindeki başka bir yazışmada ise D.H. “Hangi sokaktı burası” diye soruyor. Adresi veren S.Y. “7 bin yazdım ben” deyince, D.H.’nin cevabı “Eline sağlık abi. Bugün de çalışırsa bir de biz yazarız, temiz” oluyor.

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KARISI GÖRÜNCE SIKINTI YAŞAMIŞ

S.Y. ile D.H. arasında geçen 8 Mart 2021’deki bir diğer yazışmada, izin belgesi istenen esnafın zabıta memurlarına “Siz rüşvetçisiniz” diye bağırıp saldırdığı konuşuluyor. Devamında S.Y. “Neyse salla. Adam emanet gönderecek, hesap numarası istiyor” deyince D.H., “Bana atmasın abi, o adam sağlam ayakkabı değil. Onunla iş tutulmaz” cevabını veriyor. Ardından D.H., “Zaten hanım o gün hesabı görmüş, bayağı bir sıkıntı yaşadım onunla da” diyor.

2 KİŞİ GİTTİK RAKAMI YÜKSEK TUT

İddianamede, belediyedeki rüşvet şebekesinin, alınacak parayı denetime giden zabıta sayısına göre ayarladığı tespitine de yer verildi. Zabıta Komiseri H.A. 4 Kasım 2020 tarihli WhatsApp mesajında, iddianamede “örgüt lideri” olarak anılan zabıta memuru A.K.’ya “Abi Akın Sokak'taki yeri dediğimiz gibi yüksek tut. Çünkü 2 kişi gittik, o şekilde ayarladım” demiş.

PARAYI HİÇ KONUŞMADIK BE ABİSİ

14 Ağustos 2020’de zabıta memurları C.Z. ile C.U. arasında gerçekleşen WhatsApp yazışmalarında, C.U. “80 mi” diye soruyor, C.Z. ise “Parayı hiç konuşmadık be abisi” karşılığını veriyor. C.U. “Ne yapayım” diye sorunca, C.Z. “70” cevabını veriyor. Konuşmanın devamında C.U. “Tamam, 20 hazır. Çıkıyorum abi yukarı” diye yazıyor.

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AHMET AĞLIYOR PARAYI ALAMADI

Şebekenin, gittikleri bir işletmeden rüşvet alamaması da yazışmalara yansıdı.

27 Ağustos 2020 tarihinde C.U.’nun “Hallettin mi? Parayı alamadınız galiba. Belli oldu! Zaten ne bekliyordun” şeklindeki mesajına, Kadıköy Belediyesi zabıta birimi destek hizmetler personeli M.K. “Ahmet ağlıyor” cevabını vermiş. C.U. “Niye” diye sorunca, M.K. “Alamadı” karşılığını veriyor.

Habersiz para alınca kriz çıktı

Örgüt üyelerinin, topladıkları rüşvet parasını bölüştükleri yönünde birçok görüşme ve hesap hareketi tespit edildi. Bölgelerin kendi aralarında paylaşıldığı, usulsüz iş ve işlemlerden elde edilen maddi menfaatin, kimin mıntıkasına düşüyorsa ona bırakıldığı belirlendi. İddianamede, banka yoluyla iletilmiş birçok rüşvet tespiti de yer aldı. Bununla ilgili yaşanan bir kriz, 158 numaralı eyleme yansıdı. Zabıta memuru Y.B.’nin, izinsiz iş yapan vinç operatöründen kimseden habersiz rüşvet aldığı ortaya çıkınca, zabıta memuru C.U., belediyedeki bir başka örgüt üyesi zabıta memuru H.Ö.’yü arıyor. 3 dakika 28 saniye süren görüşmede C.U., “Bak ben sana bir kere söylüyorum. Diyorum ki, Y.B. aldığı paranın hepsini bize iade edecek. Yoksa müdüre söyleyeceğim. 40-50 bin lira paradan bahsediyorlarmış, haberin var mı” diyor. Konuşmanın devamında C.U., hem o parayı hem de vinç operatöründen tekrar para alacaklarını anlatıyor.

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