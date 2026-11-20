Terörsüz Türkiye hedefinin tüm ülkeyi ilgilendirdiğini belirten Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye meselesi ne bir siyasi partinin tek başına meselesidir ne de sadece siyasi meseledir. Milletin vicdanıyla devletin aklının buluştuğu milli bir proje olarak gündeme gelmiştir ve böyle devam edecektir. Bu sürece bundan sonraki aşamalarında kimsenin zarar verme hakkı yoktur. Kimsenin de zarar vereceğini düşünmüyorum. Herkesin buna göre hareket etmesini tavsiye ederim” diye konuştu. Herkesin eski siyasi ezberlerini terk etmesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, ayrılıkçı dil ve üsluptan uzak durulması çağrısı yaptı.

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