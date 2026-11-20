Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Boş vermişlik, adam sendecilik, bencillik, hırs, kibir, şov peşinde koşma gibi bünyeyi içeriden çürüten virüsleri kapımıza yaklaştırmayacağız” dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, AK Parti’nin 25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi olarak kurulmuş bir parti olduğuna dikkat çekti. AK Parti siyasetini hep sokakta, çarşıda, pazarda, milletin içinde yaptığına değinen Erdoğan, “Bizim milletimizin asli gündemiyle irtibatımız hiç zayıflamadı” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERİ DİNLİYORUZ

24 yıldır çok önemli işler yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, “Yapamadıklarımızın da farkındayız. Ve o hedeflere ulaşmak için de canla başla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın talep, beklenti ve eleştirilerini birinci ağızdan dinleme fırsatı buluyoruz. Milletin aynasında kendimize bakıyor, kendi muhasebemizi yapıyor, varsa eksiğimiz, kusurumuz düzeltmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu. “Kendi kusurunu görmezden gelen, başkasında kusur avına çıkarmış” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz hiçbir zaman böyle olmadık. Önce kendimizi sigaya çektik. Dolayısıyla bizim hiçbir kompleksimiz yok, hiçbir çekincemiz yok. Farklı fikirlere kulak verme noktasında en küçük bir endişemiz yok. Usulünce dile getirildiği ve yapıcı istikamette olduğu müddetçe ne kadar sert olursa olsun tenkitlerden rahatsız olmayız.”

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HER ÖNERİYE AÇIĞIZ

Partimizin iyiliğini düşünen, bizi geliştiren, bize ufuk çizen, bize doğruyu, faydalıyı gösteren her türlü öneriye sonuna kadar açığız. Fakat eleştiri maskesi altında hakareti, bozgunculuğu, şeamet tellallığı ile bu teşkilatın, bu kadronun şevkinin kırılmasını da asla kabullenemeyiz. Son dönemde puslu havayı fırsat bilen kimi tiplerin iddia ile iftirayı aynı havanda döverek hazırladıkları çamuru ortalığa boca ettiklerini görüyoruz. Güncel meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanların ne niyetle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Allah’ın izniyle bunlara fırsat vermeyeceğiz.

UYANIK OLACAĞIZ

Her tuzağa, her senaryoya karşı müteyakkız olacağız. Bizi birbirimize düşürmeye, aramıza fitne sokmaya heveslenenlere karşı her an, her saniye uyanık olacağız. AK Parti’nin iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye’nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Teşkilat olarak, AK kadrolar olarak bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir, en güçlü dayanağımız aramızdaki kardeşlik hukukudur, en kıymetli varlığımız milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır, en bariz vasfımız birbirimizi sadece Allah için sevmemizdir. Bunlara gölge düşürülmesine hiçbirimiz müsaade etmemeliyiz. Başkaları ne derse desin, biz sadece işimize odaklanacağız.

DEDİKODUYA VAKTİMİZ YOK

“Başkaları ne yaparsa yapsın, biz sadece millete hizmet için koşturacağız. Dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan; bunlar bizden beridir. Biz de bunlardan beriyiz, uzağız. Bizim bunlara ayıracak ne vaktimiz ne enerjimiz ne de böyle bir lüksümüz var. Tek gündemimiz vardır. O da milletimize, şehirlerimize, seçmenlerimize gece gündüz demeden aşkla hizmet etmektir. Asla rehavete kapılmayacağız. 24 yıldır her gün yaptığımız gibi bugün de yarın da çok çalışacağız, emek vereceğiz, hizmet edeceğiz, ter dökeceğiz, gönül kazanacağız. Boş vermişlik, adam sendecilik, bencillik, hırs, kibir, şov peşinde koşma gibi bünyeyi içeriden çürüten virüsleri kapımıza yaklaştırmayacağız. Milletin emanetini gözümüz gibi, namusumuz, şerefimiz gibi koruyacak ve kollayacağız.”

Belediyeleri düştükleri anafordan kurtaracağız

Erdoğan konuşmasında yerel yönetimlerde reform için talimat verdiğini hatırlattı. Bu kapsamda yerel yönetimler reformu hazırlıklarının beş temel başlık altında devam ettiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedefimiz, güçlü denetim, sağlam mali yapı, açık ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hizmet kapasitesi yüksek bir yerel yönetim sistemini ülkemize kazandırmaktır. Son birkaç yıldır yaşanan hadiseler böyle bir sisteme olan ihtiyacı çok net biçimde ortaya koymaktadır. Kifayetsiz muhterislerin elinde hısım akraba çiftliğine dönen, hizmet ve icraat yerine skandallar ve yolsuzluklar üreten belediyeleri içine düştükleri bu anafordan mutlaka çıkarmak, mutlaka kurtarmak gerekiyor. Yoksa kötü örnekler üzerinden yayılan güven bunalımı sadece yerel yönetimleri, sadece o skandalların baş aktörlerini değil, topyekûn siyaset kurumunu olumsuz etkilemektedir.”

SORUN VARSA ÇÖZERİZ

Milletin emanetine ihanet eden haramilerin, ahlaksızların, beceriksizlerin sebep olduğu faturanın bedelini milletimizle birlikte görevini layıkıyla yapmaya çalışanlar da ödüyor. Bu durumun sürdürülebilir olmadığı açıktır. Eksik varsa gidermek, sorun varsa çözmek, yanlış varsa düzeltmek siyasetçiler olarak bizim asli görevimizdir. Biz de millete karşı mesuliyetimizi yerine getirecek, inşallah bu meselelerin üzerine kararlılıkla gideceğiz. İster yerel yönetimlerde ister başka bir alanda, açık ve net söylüyorum, refah ve çözüm irademizi canlı tutmaya devam edeceğiz.

Sürece katkı veren tarihe ismini yazdırır

“Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde yarım asırdır ülkemizin paçasından aşağı çeken terör meselesi dahil Türkiye’nin kronik sorunlarına çözüm bulacağız” değerlendirmesi yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bugünlere engelleri, bariyerleri aşarak geldik. Bugünlere sorunları tek tek çözerek geldik. Bunu da çoğu zaman siyasi aktivizm alışkanlığından bir türlü kurtulamayan muhalefete rağmen yaptık. Stratejik bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye sürecimizi de hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece katkı verenler tarihe isimlerini yazdıracaklar. Bu sürece takoz koyanlar ise milletin vicdanında mahkum olacaktır. Türkiye en çetrefil sorunlarından birini çözmeye bu kadar yaklaşmışken hiç kimsenin kişisel hesaplarla hareket etme lüksü yoktur. Milletimiz o engin basiret ve ferasetiyle kimin ne yaptığını, kimin ne dediğini yakından takip etmektedir. Böyle bir meselede kaçak güreşenler, başkasından talimat alanlar, saçma sapan argümanlarla topu taca atanlar, açık söylüyorum, bunun hesabını millete vereceklerdir.”

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