Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine alınmasına ilişkin paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "
Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihî bir gün… Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız; yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı. Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."ifadelerini kullandı.
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