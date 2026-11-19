Sırbistan Ulusal Meclisinde, 25 Ekim'deki erken genel seçimin ardından toplanan yeni dönemin başkanlığına "Öğrenci Listesi - Öğrenciler Kazanıyor" milletvekili grubunun adayı Aleksandar Cupic seçildi.
Meclis, 15. dönem kurucu oturumuyla 17 Kasım'da çalışmalarına başladı.
Cupic 140 oy aldı
250 milletvekilinden 239'u, yemin töreni ve listelerin grup başkanlarının belirlenmesinin ardından yapılan oturuma katıldı.
Oylamada Cupic 140 oy alırken, "Aleksandar Vucic - Sırbistan Kazanıyor" grubunun adayı Stojan Radenovic 97 oy aldı, 2 milletvekili ise "çekimser" kaldı.
Başkanlık koltuğuna, sonucun açıklanmasının ardından milletvekillerinin alkışları arasında oturdu.
Cupic, yaptığı ilk konuşmada tüm milletvekillerini "yasal yollarla Meclisin onurunu yeniden tesis etmeye" çağırırken anayasaya, yasalara ve Meclis içtüzüğüne uygun hareket edeceğini söyledi.
Vatandaşların kürsüden söylenen her sözün ölçülü olmasını beklediğini kaydeden Cupic, her milletvekilinin onuruna saygı gösterilmesini istedi.
Sert tartışmalar damga vurdu
Eski cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in listesinden milletvekilleri ile Öğrenci Listesi milletvekilleri arasındaki sert tartışmalar, kurucu oturumun ilk 2 gününe damga vurdu.
Vucic'in grubundaki milletvekilleri, Cupic'in Belgrad'ın Vozdovac semtindeki binada birden fazla dairesi olduğunu öne sürerek mal varlığının kaynağını tartıştı, akademik ünvanını da sorguladı.
Cupic, emeğiyle kazandıklarıyla gurur duyduğunu belirterek mal varlığı beyanını Yolsuzlukla Mücadele Ajansına sunacağını söyledi.
Süreci hızlandırmak amacıyla önceden duyurduğu usul itirazlarından Öğrenci Listesi vazgeçti.
Vucic, Bakic'i yalan söylemek ve hakaret etmekle suçlarken, Öğrenci Listesi'nin grup lideri Jovo Bakic 2 günlük tartışmaları "zaman kaybı" olarak nitelendirdi.
Yasalar gereği boşta olan Sırbistan Cumhurbaşkanlığına da Cupic vekalet edecek.
Cupic'in yakın zamanda cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin takvimi duyurması bekleniyor.
Meclisin kurulmasıyla birlikte yeni hükümetin oluşturulması için tanınan 90 günlük süre de işlemeye başladı.
Cupic kimdir?
Belgrad Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Mühendisliği Fakültesi'nde 2004'ten bu yana doktor öğretim üyesi olarak görev yapan Cupic, 1978'de Prokuplje'de doğdu.
Cupic'in çalıştığı konular posta trafiği, ulaşım ağları ve bilişim teknolojilerinin kullanımı.
Öğrenci Listesi'nin 51. sırasından milletvekili seçilen Cupic, Kasım 2024'te Novi Sad Tren İstasyonu çatısının çökmesinin ardından başlayan öğrenci protestolarına destek vermişti.
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