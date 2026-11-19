Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazanov, "dost olmayan ülkelerden" ithal edilen lüks gıda ürünlerinde gümrük vergilerinin artırılmasının en geç 2027 başında planlandığını bildirdi.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Sazanov, söz konusu ürünlere daha yüksek gümrük vergileri uygulanmasını öngören düzenleme taslağının kısa süre içinde hazırlanacağını söyledi.
Taslak hükümete sunulacak
Sazanov, taslağın yakın zamanda hükümete sunulacağını belirterek, "Artırılmış gümrük vergisi oranlarının en geç yeni yıldan itibaren yürürlüğe girmesini hedefliyoruz." dedi.
Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık Rusya, bazı gıda ürünlerine 2014'ten bu yana ithalat yasağı uyguluyor.
Rus hükümeti, söz konusu yasağı Eylül 2026'da 2028 sonuna kadar uzatmıştı. Kasım ayında da "dost olmayan ülkelerden" ithal edilen bazı alkollü içkilerin gümrük vergisini yüzde 35'e yükseltmişti.
Rusya, 2022'de ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeyi "dost olmayan ülkeler" listesine almıştı.
Moskova yönetimi, bu ülkelerden yapılan ithalata yönelik ek vergileri Batı'nın yaptırımlarına karşı alınan önlemler çerçevesinde değerlendiriyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.