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Karışık bir seyir izleyen Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ek faiz mesajları, yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne dair kaygılar ve ABD'nin çip kısıtlamaları yapabileceğine yönelik endişeler etkili oluyor.

Fed'in toplantı tutanaklarından gelen ilave faiz artışı sinyalleri ile yapay zeka yatırımlarına ilişkin soru işaretlerinin sürmesi, küresel piyasalarda da karışık bir seyre yol açıyor.

Fed tutanaklarında ilave faiz artışı görüşü

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün yayımlanan toplantı tutanaklarında, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ilave faiz artışlarının muhtemelen uygun olacağı görüşü öne çıktı.

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Tutanaklarda, bazı üyelerin enflasyon verilerinin tahminleri aşması durumunda aralıkta 25 baz puandan daha büyük bir artışın değerlendirilebileceği görüşünde olduğu yer aldı.

Yapay zeka yatırımları da tutanaklarda tartışma konusu oldu ve hem enflasyonun hem de potansiyel finansal istikrarsızlığın bir tetikleyicisi olarak görüldü.

Asya'da fiyatlamada öne çıkanlar

Asya tarafında fiyatlamada öne çıkan başlıklar Fed'in ek faiz mesajları, yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne dair kaygılar ve ABD'nin çip kısıtlamaları oldu.

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Japonya'da teknoloji, havacılık ve ilaç hisselerindeki alımlar Nikkei 225 endeksini yukarıda tutarken, Nvidia'nın güçlü talep görünümü Japon çip ekipmanı şirketlerine ilişkin olumlu bakışı güçlendirerek ülke piyasalarını destekliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri eylülde aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda tahminlerin altında kalarak yüzde 13,4 artış kaydetti.

Bu gelişmelerin ardından Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,63 artışla 5.099,34 puanda, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,88 kazançla 59.542 puanda kapandı.

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Şanghay bileşik endeksi Çin'de yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.570 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 kayıpla 22.795 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 yükselişle 82.484 puanda seyrediyor.

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