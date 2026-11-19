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Güney Kore'de düzenlenen üniversiteye giriş sınavına cep telefonuyla giren 22 kişi, adayların telefonlarına gönderilen yüksek sesli alarm mesajı sayesinde tespit edildi.

Yonhap'ın haberine göre, kopyanın önüne geçmek isteyen yetkililer, ülke genelinde bu yıl yapılan sınavda öğrencilerin cep telefonlarına yüksek sesli alarm gönderdi.

22 Kişinin telefonla sınava girdiği belirlendi

Eğitim Bakan Yardımcısı Choi Eun-ok, basın toplantısında yaptığı açıklamada, sınav öncesinde telefonlarını teslim etmeyenleri belirlemek için gönderilen alarm mesajı sayesinde 22 kişinin cep telefonuyla sınava girdiğinin belirlendiğini ifade etti.

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Choi, bu 22 kişi hakkında usulsüzlük yaptıkları tespit edilirse işlem başlatılacağını ve gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Vergi muhasebeciliği sınavında kopya itirafı

Güney Kore'de bu ay yapılan ulusal vergi muhasebeciliği yeterlilik sınavında en yüksek puanı alan aday, avukatının sosyal medya hesabından yayımlanan bir videoda sınavın her iki aşamasında da minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini kabul etmişti.

Polis, kamera ile telefona el koyduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.

Ülke yasalarına göre, kopya çektiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılıyor ve bu kişilerin 5 yıl süreyle sınava girmeleri yasaklanabiliyor. Emniyet yetkilileri ise soruşturmanın sonucuna bağlı olarak olayın cezai kovuşturmaya da varabileceğini belirtiyor.

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