ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin'in Shenzhen kentinde ilk kez gerçekleştirdiği üçlü görüşme sona erdi.
Liderlerin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, görüşmeye Şi Cinping başkanlık etti.
Trump'ın hem Putin hem de Şi ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yapmasının ardından başlayan zirve, Ukrayna'daki savaş ve İran'a ilişkin müzakerelerin sürdüğü bir dönemde düzenlendi.
Şi Cinping: Tarihten ders almalıyız
Şi Cinping, üçlü zirvenin başında yaptığı açıklamada, “Tarihten ders almalıyız. Büyük ülkelerin ortak sorumluluğu var. Küresel zorlukların üstesinden gelmek için üç ülke birlikte çalışmalıdır” dedi.
Putin: Enerji güvenliğini de görüşmeliyiz
Putin ise zirve öncesi değerlendirmesinde, “Küresel ve bölgesel bağları görüşmeliyiz. Bunun yanında, enerji güvenliğini de görüşmeliyiz. Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri yapıcı bir şekilde iş birliği yaparlarsa, küresel istikrarın güçlenmesine katkıda bulunabilirler” ifadelerini kullandı.
Trump: Gerçekten tarih yazıyoruz
ABD Başkanı Trump da, "Üçümüzün de özel sorumlulukları var. Geçmişteki liderler, görüş ayrılıkları yaşadıkları liderlerle konuşmaktan çoğu zaman kaçındı. Fırsatları geri çevirerek hiçbir zaman barış sağlanamadı. Gerçekten tarih yazıyoruz. Üç ülke nükleer silahlar konusunu görüşmek için benzersiz bir konumda. İran nükleer silah sahibi olamayacak" açıklamasında bulundu.
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