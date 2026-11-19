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İsrail Parlamentosu Knesset’in Genel Kurul oturumu, aşırı sağcı milletvekillerinin Filistinli temsilcilere yönelik provokatif sözleri nedeniyle sert tartışmalara sahne oldu. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste liderlerinden Meclis Başkanvekili Ahmed Tıybi, oturumu yönettiği sırada kendisine ve Filistinli milletvekillerine "terör destekçisi" diyen aşırı sağcı vekillere yetkilerini kullanarak müdahale etti.

ÖNCE KÜRSÜDEN İNDİRTTİ ARDINDAN SALONDAN ÇIKARTTI

Genel Kurul kürsüsünde söz alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Hanamel Dorfman, oturumu yöneten Tıybi’yi doğrudan hedef alarak, "Siz Knesset Başkanı değilsiniz, terör başkanısın" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Tıybi, iç tüzükten doğan yetkisini kullanarak Dorfman’ın kürsüden indirilmesini ve Genel Kurul salonundan çıkarılmasını emretti.

"YENİ KURALA ALIŞIN"

Müdahalesinin ardından aşırı sağcı sıralara dönen Ahmed Tıybi, Itamar Ben-Gvir’i işaret ederek sert bir yanıt verdi. Tıybi, "Terörden hüküm giymiş tek bir milletvekili var, o da senin partinin başkanı" diye konuştu. Meclis Başkanı'na ve milletvekillerine "terör destekçisi" demenin yasalara aykırı olduğunu vurgulayan Tıybi, aşırı sağcı vekillere şu sözlerle seslendi:

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"Ben oturum yönetirken kimse bir milletvekiline terör destekçisi diyemez. Yeni kurallara alışın."

NETANYAHU'NUN PARTİSİNDEN DE 3 KİŞİ SALONDAN ATILDI

Gerginliğin sürdüğü oturumda, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinden milletvekilleri Ofir Katz, Almog Cohen ve Erez Tadmor da aynı gerekçeyle salondan çıkarıldı. Tıybi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerine "terör destekçisi" diyen Katz’ı kürsüden indirtip salon dışına çıkarttırdı.

Öte yandan Ortak Liste grubu, Knesset Başkanı Matan Kahana’ya çağrıda bulunarak yetkisini kullanmasını ve meclisin Arap üyelerine yönelik "terörizm yanlıları" ve "teröristler" şeklindeki hakaret içerikli ifadelerin kullanımına kesin olarak son verilmesini talep etti.