Gazze'de enkazdan çıkarılan 70 Filistinli aylar sonra toprağa verildi

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Abu Warda, Nabhan, Al-Yazji, Masoud ve El-Debs ailelerine mensup Filistinliler için cenaze namazı kılındı. Katılımcılar, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle İsrail'in hesap vermesini istedi.

Binlerce kişi hâlâ enkaz altında

Gazze'de enkaz altında kalan kayıplara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak ağır iş makineleri ve yakıt eksikliği çalışmaları zorlaştırıyor. Yerel yetkililer, binlerce kişinin hâlâ yıkıntıların altında olduğunu belirtiyor.