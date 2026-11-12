Bilal Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile bir araya geldi

Bilal Erdoğan Lübnan ziyaretine Cumhurbaşkanı Aoun ile başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Lübnan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilk olarak başkent Beyrut’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gitti. Bilal Erdoğan, burada Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüştü.
İlk durak Cumhurbaşkanlığı Sarayı oldu
Ziyaretin başlangıcında gerçekleşen görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, Bilal Erdoğan’ın Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile bir araya geldiği görüldü.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.