Filistinli Müslümanların çektiği çileye soğuk hava da eklendi: Gazzeli adamın çığlığı yürekleri dağladı

İsrail'in aylardır aralıksız sürdürdüğü bombardıman, açlık ve susuzluk politikalarıyla felakete sürüklediği Gazze Şeridi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bu kez de şiddetli hava şartlarının yarattığı yıkımla sarsıldı. İşgalci güçlerin evlerinden ettiği yüz binlerce Filistinlinin sığındığı derme çatma çadır kampları, aniden bastıran şiddetli sağanak yağış ve fırtınaya teslim oldu.

İLK 12 SAATTE AĞIR BİLANÇO

Bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından insani kriz boyut değiştirerek katlandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, şiddetli yağışlar Filistinlilerin tutunmaya çalıştığı yaklaşık 70 bin çadırı su altında bıraktı. Yağışın başladığı ilk 12 saatlik dilimde çadırların kullanılamaz hale gelmesi, yatak ve gıda maddelerinin sulara gömülmesi nedeniyle en az 3 milyon dolarlık doğrudan zarar oluştu. Binlerce Filistinli aile, dondurucu soğuk ve yağmur altında tamamen sığınaksız kaldı.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN FERYAT

Açlık, susuzluk ve kısıtlı tıbbi imkanlar altında hayatta kalmaya çalışan Gazzeliler, bu kez de dondurucu kış soğuklarıyla mücadele etmek zorunda bırakıldı. Çamur deryasına dönen kamp alanında yaşanan felakete gözyaşları içinde tepki gösteren Gazzeli bir adamın feryadı ise durumun vahametini gözler önüne serdi. Çaresizliğini dile getiren Filistinli adam, "Ne halde olduğumuzu görüyor musunuz?" sözleriyle dünyaya ve tüm insanlığa seslenerek çaresizliklerini haykırdı.

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İsrail bombardımanı nedeniyle yıkılan altyapı yüzünden biriken yağmur suları tahliye edilemezken, salgın hastalık riskinin ve soğuğa bağlı ölümlerin artmasından endişe ediliyor. Bölgedeki yardım kuruluşları, dondurucu kış şartları daha da ağırlaşmadan acil çadır, battaniye, kışlık giysi ve insani yardım koridorunun açılması için uluslararası toplumu derhal harekete geçmeye çağırıyor.