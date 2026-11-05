Batı Şeria'da vicdansız saldırı: İşgalci İsrailliler asırlık zeytin ağaçlarını ateşe verdi!

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve topraklarına yönelik saldırılar aralıksız devam ediyor. Bölgede yaşayan Filistinli sivillerin ekonomik ve kültürel varlıklarını hedef alan işgalci İsrailliler, yeni bir vahşete imza atarak yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını ateşe verdi.

ASIRLIK ZEYTİNLİKLER KÜL OLDU

Filistin halkının en önemli geçim kaynaklarından biri olan ve nesiller boyu korunan asırlık zeytin ağaçları, işgalci yerleşimciler tarafından kasıtlı olarak hedef alındı. Çıkarılan yangınlarda yüzlerce ağaç alevlere teslim olurken, bölgedeki zeytinlikler kısa sürede küle döndü. Filistinli üreticilerin yıllarca gözü gibi baktığı ağaçların yok edilmesi, bölgede yaşayan halkı derinden sarstı.

Zeytin ağaçlarının yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda Filistin topraklarındaki köklü tarihin ve direnişin simgesi olduğu biliniyor. İşgalcilerin bu tür sistematik saldırılarla Filistinlileri topraklarından koparmayı ve ekonomik olarak baskı altına almayı amaçladığı ifade ediliyor.