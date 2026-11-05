Türkiye'de döviz zengini iller belli oldu: Zirvede şaşırtan şehirler var

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri üzerinden yapılan incelemeye göre, 2026 yılının eylül ayı itibarıyla Türkiye genelinde yurt dışı dahil toplam mevduat 32 trilyon 760 milyar 564 milyon TL'ye ulaştı. Türkiye'deki 81 ilin toplam mevduatı ise 30 trilyon 757 milyar 722 milyon TL olarak hesaplandı.





Yurt dışı hariç döviz tevdiat hesaplarının (DTH) toplam büyüklüğü 11 trilyon 252 milyar 50 milyon TL'ye çıktı. Böylece döviz mevduatının 81 ilin toplam mevduatı içerisindeki payı yüzde 36,58 olarak gerçekleşti. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki mevduatın yaklaşık üçte biri döviz hesaplarında tutuldu.