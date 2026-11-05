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Türkiye'de döviz zengini iller belli oldu: Zirvede şaşırtan şehirler var

Türkiye'de döviz zengini iller belli oldu: Zirvede şaşırtan şehirler var

10:40, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:04, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye'de döviz zengini iller belli oldu: Zirvede şaşırtan şehirler var

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin döviz tercihi illere göre önemli farklılıklar gösteriyor. 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bankacılık verileri, hangi şehirlerde ne kadar döviz biriktirildiğini gözler önüne serdi. Toplam döviz mevduatında İstanbul açık ara liderliğini korurken, tasarruf hesaplarında dövizin en yüksek paya sahip olduğu il Aksaray oldu. Kişi başına düşen döviz birikiminde ise İstanbul ve Ankara ilk sıralarda yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri üzerinden yapılan incelemeye göre, 2026 yılının eylül ayı itibarıyla Türkiye genelinde yurt dışı dahil toplam mevduat 32 trilyon 760 milyar 564 milyon TL'ye ulaştı. Türkiye'deki 81 ilin toplam mevduatı ise 30 trilyon 757 milyar 722 milyon TL olarak hesaplandı.


Yurt dışı hariç döviz tevdiat hesaplarının (DTH) toplam büyüklüğü 11 trilyon 252 milyar 50 milyon TL'ye çıktı. Böylece döviz mevduatının 81 ilin toplam mevduatı içerisindeki payı yüzde 36,58 olarak gerçekleşti. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki mevduatın yaklaşık üçte biri döviz hesaplarında tutuldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri üzerinden yapılan incelemeye göre, 2026 yılının eylül ayı itibarıyla Türkiye genelinde yurt dışı dahil toplam mevduat 32 trilyon 760 milyar 564 milyon TL'ye ulaştı. Türkiye'deki 81 ilin toplam mevduatı ise 30 trilyon 757 milyar 722 milyon TL olarak hesaplandı.Yurt dışı hariç döviz tevdiat hesaplarının (DTH) toplam büyüklüğü 11 trilyon 252 milyar 50 milyon TL'ye çıktı. Böylece döviz mevduatının 81 ilin toplam mevduatı içerisindeki payı yüzde 36,58 olarak gerçekleşti. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki mevduatın yaklaşık üçte biri döviz hesaplarında tutuldu.

DÖVİZ BİRİKİMİNDE İSTANBUL FARKI

İl bazında toplam döviz mevduatı incelendiğinde İstanbul, diğer şehirlerle arasındaki büyük farkla ilk sırada yer aldı. Megakentteki döviz hesaplarının toplamı 5 trilyon 49 milyar 891 milyon TL'yi aştı.


İstanbul'u 1 trilyon 536 milyar 592 milyon TL ile Ankara takip etti. İzmir ise 558 milyar 847 milyon TL'lik döviz mevduatıyla üçüncü sırada kendine yer buldu.


Listenin alt sıralarında ise daha düşük mevduat büyüklüğüne sahip iller yer aldı. Hakkâri 2 milyar 305 milyon TL ile en az döviz mevduatı bulunan il olurken, Ardahan 2 milyar 522 milyon TL, Kilis ise 3 milyar 464 milyon TL ile onu izledi.

DÖVİZ BİRİKİMİNDE İSTANBUL FARKIİl bazında toplam döviz mevduatı incelendiğinde İstanbul, diğer şehirlerle arasındaki büyük farkla ilk sırada yer aldı. Megakentteki döviz hesaplarının toplamı 5 trilyon 49 milyar 891 milyon TL'yi aştı.İstanbul'u 1 trilyon 536 milyar 592 milyon TL ile Ankara takip etti. İzmir ise 558 milyar 847 milyon TL'lik döviz mevduatıyla üçüncü sırada kendine yer buldu.Listenin alt sıralarında ise daha düşük mevduat büyüklüğüne sahip iller yer aldı. Hakkâri 2 milyar 305 milyon TL ile en az döviz mevduatı bulunan il olurken, Ardahan 2 milyar 522 milyon TL, Kilis ise 3 milyar 464 milyon TL ile onu izledi.

DÖVİZİN EN ÇOK TERCİH EDİLDİĞİ İL BELLİ OLDU

Toplam döviz tutarı, şehirlerin tasarruf alışkanlıklarını tek başına açıklamıyor. Döviz mevduatının toplam tasarruf mevduatı içerisindeki oranına bakıldığında ise sıralama tamamen değişiyor.


Bu ölçüte göre Aksaray, yüzde 61,32'lik oranla Türkiye'nin ilk sırasında yer aldı. Kentteki tasarruf mevduatının yarısından fazlasının döviz hesaplarında tutulduğu görüldü.

DÖVİZİN EN ÇOK TERCİH EDİLDİĞİ İL BELLİ OLDUToplam döviz tutarı, şehirlerin tasarruf alışkanlıklarını tek başına açıklamıyor. Döviz mevduatının toplam tasarruf mevduatı içerisindeki oranına bakıldığında ise sıralama tamamen değişiyor.Bu ölçüte göre Aksaray, yüzde 61,32'lik oranla Türkiye'nin ilk sırasında yer aldı. Kentteki tasarruf mevduatının yarısından fazlasının döviz hesaplarında tutulduğu görüldü.

Aksaray'ı yüzde 57,49 ile Karaman, yüzde 56,82 ile Gümüşhane takip etti. Böylece söz konusu üç ilde dövizin tasarruf hesapları içindeki ağırlığı yüzde 50'nin üzerine çıktı.


Döviz mevduatının tasarruflar içerisindeki payının en düşük olduğu şehir ise Ardahan oldu. Kentte bu oran yüzde 23,71 olarak kaydedildi. Edirne ve Kırklareli'nde de döviz mevduatının payı yüzde 30 seviyelerinde kaldı.

Aksaray'ı yüzde 57,49 ile Karaman, yüzde 56,82 ile Gümüşhane takip etti. Böylece söz konusu üç ilde dövizin tasarruf hesapları içindeki ağırlığı yüzde 50'nin üzerine çıktı.Döviz mevduatının tasarruflar içerisindeki payının en düşük olduğu şehir ise Ardahan oldu. Kentte bu oran yüzde 23,71 olarak kaydedildi. Edirne ve Kırklareli'nde de döviz mevduatının payı yüzde 30 seviyelerinde kaldı.

KİŞİ BAŞINA DÖVİZ BİRİKİMİNDE İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Şehirlerin toplam nüfusları dikkate alınarak yapılan kişi başına döviz mevduatı hesaplamasında da İstanbul zirvedeki yerini korudu.


2025 yılı nüfus verileri esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'da kişi başına düşen döviz mevduatı 320 bin 545 TL olarak hesaplandı. Ankara 259 bin 984 TL ile ikinci sırada yer alırken, Antalya 158 bin 259 TL ile üçüncü oldu.

KİŞİ BAŞINA DÖVİZ BİRİKİMİNDE İLK SIRADA İSTANBUL VARŞehirlerin toplam nüfusları dikkate alınarak yapılan kişi başına döviz mevduatı hesaplamasında da İstanbul zirvedeki yerini korudu.2025 yılı nüfus verileri esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'da kişi başına düşen döviz mevduatı 320 bin 545 TL olarak hesaplandı. Ankara 259 bin 984 TL ile ikinci sırada yer alırken, Antalya 158 bin 259 TL ile üçüncü oldu.

Turizm ekonomisinin öne çıktığı Antalya'nın yanı sıra Muğla da kişi başına döviz birikiminde dikkat çeken şehirler arasında yer aldı.


Listenin diğer ucunda ise Hakkâri bulunuyor. Kentte kişi başına düşen döviz mevduatı 8 bin 241 TL olarak hesaplandı. Şırnak 11 bin 225 TL, Şanlıurfa ise 12 bin 288 TL ile en düşük kişi başı döviz birikimine sahip iller arasında yer aldı.

Turizm ekonomisinin öne çıktığı Antalya'nın yanı sıra Muğla da kişi başına döviz birikiminde dikkat çeken şehirler arasında yer aldı.Listenin diğer ucunda ise Hakkâri bulunuyor. Kentte kişi başına düşen döviz mevduatı 8 bin 241 TL olarak hesaplandı. Şırnak 11 bin 225 TL, Şanlıurfa ise 12 bin 288 TL ile en düşük kişi başı döviz birikimine sahip iller arasında yer aldı.

TÜRKİYE'NİN DÖVİZ TERCİHİNDE ÜÇ AYRI TABLO

2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin veriler, Türkiye'de döviz birikiminin illere göre farklı bir görünüm sergilediğini ortaya koydu.


Toplam döviz mevduatında İstanbul, Ankara ve İzmir öne çıkarken, tasarruf hesaplarında dövizin payı bakımından Aksaray, Karaman ve Gümüşhane zirveye yerleşti. Kişi başına düşen döviz birikiminde ise İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalya gibi turizm merkezlerinin öne çıkması dikkat çekti.


Ortaya çıkan tablo, Türkiye'de döviz tasarruflarının yalnızca ekonomik büyüklükle değil, illerin nüfusu ve tasarruf tercihlerindeki farklılıklarla da şekillendiğini gösterdi.

TÜRKİYE'NİN DÖVİZ TERCİHİNDE ÜÇ AYRI TABLO2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin veriler, Türkiye'de döviz birikiminin illere göre farklı bir görünüm sergilediğini ortaya koydu.Toplam döviz mevduatında İstanbul, Ankara ve İzmir öne çıkarken, tasarruf hesaplarında dövizin payı bakımından Aksaray, Karaman ve Gümüşhane zirveye yerleşti. Kişi başına düşen döviz birikiminde ise İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalya gibi turizm merkezlerinin öne çıkması dikkat çekti.Ortaya çıkan tablo, Türkiye'de döviz tasarruflarının yalnızca ekonomik büyüklükle değil, illerin nüfusu ve tasarruf tercihlerindeki farklılıklarla da şekillendiğini gösterdi.

TOPLAM DÖVİZ MEVDUATI (DTH)


TUTARI EN YÜKSEK 10 İL

TOPLAM DÖVİZ MEVDUATI (DTH)TUTARI EN YÜKSEK 10 İL

TOPLAM DÖVİZ MEVDUATI (DTH)


TUTARI EN DÜŞÜK 10 İL

TOPLAM DÖVİZ MEVDUATI (DTH)TUTARI EN DÜŞÜK 10 İL

DÖVİZ MEVDUATININ TOPLAM


İÇİNDEKİ PAYI EN YÜKSEK 10 İL

DÖVİZ MEVDUATININ TOPLAMİÇİNDEKİ PAYI EN YÜKSEK 10 İL

DÖVİZ MEVDUATININ TOPLAM


İÇİNDEKİ PAYI EN DÜŞÜK 10 İL

DÖVİZ MEVDUATININ TOPLAMİÇİNDEKİ PAYI EN DÜŞÜK 10 İL

KİŞİ BAŞI DÖVİZ MEVDUATI


EN YÜKSEK 10 İL

KİŞİ BAŞI DÖVİZ MEVDUATIEN YÜKSEK 10 İL

KİŞİ BAŞI DÖVİZ MEVDUATI


EN DÜŞÜK 10 İL

KİŞİ BAŞI DÖVİZ MEVDUATIEN DÜŞÜK 10 İL
Başlıklar :TürkiyeDövizŞehir
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