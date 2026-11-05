Klasik oto fuarında sevdası alevlendi: 1977 model Pontiac sahibi oldu

"Canımız sağ olduğu müddetçe araca bineceğiz"





Klasik otomobil tutkusunun ancak yaşayanlar tarafından anlaşılabileceğini ifade eden Aydın, "Yani klasik araç bir sevda, merak. Onu yaşayan bilir. Buna bindiğiniz zaman son model araba bile olsa ona binmek istemezsiniz, istemiyorsunuz. Bunun rahatlığı, bunun seyranlığı başka. Arabayı yok, satmayı düşünmüyorum. Binmek için aldım. Öyle garajda dursun, binmeyeyim, onun için de almadım. Canımız sağ olduğu müddetçe, imkânlarımız olduğu müddetçe araca bineceğiz" ifadelerini kullandı.