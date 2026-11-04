Kazada ölen eski milli güreşçi ile eşi toprağa verildi

Ev taksiti için ayırdığı birikim çöp oldu: Kasadaki paraları böcekler yedi

Tayland’da ev taksitleri için kasada 1 milyon bahtın üzerinde nakit tutan Nanny Irin, birikiminin büyük bölümünü termitlere kaptırdı. Kasayı bir aydan kısa süre önce açtığını belirten kadın, zarar gören banknotların tamamını bankadan geri alamama riskiyle karşı karşıya kaldı.