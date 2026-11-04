Otomatik acil durum bildirimi ekipleri harekete geçirdi: Yanan araçta iş adamının cesedi bulundu

İran plakalı TIR'ın cezası kendi aracına yazıldı: 'Ben Ordu'dan öteye gitmedim'

Rize’de yaşayan esnaf Arif Berber (46), otomobiline hiç gitmediği İstanbul’dan farklı tarihlerde ücretli otoyol ve köprü geçiş ihlali cezaları kesildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aracının plakasıyla benzerlik taşıyan İran plakalı bir TIR’a kesilen cezaların kendisine gönderildiğini iddia eden Berber, “Aracım Ordu'dan öteye gitmedi. Avukatlar çözüm olarak plakamı değiştirmemi söylüyor ancak bu kalıcı bir çözüm değil. Yarın bu plakayı başkası aldığında aynı sıkıntıyı o yaşayacak. Her an arabama yakalama ya da haciz konulacak endişesiyle 24 saat telefonu kontrol ediyorum" dedi.