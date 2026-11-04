11:23, 04/11/2026, Çarşamba
Rize’nin yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri mest etti
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron Yaylası ve Kaçkar Dağları’nın eteklerinde sonbahar renkleri ortaya çıktı. Ağaçların sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına büründüğü bölgede sis bulutları ve zirvelerdeki kar örtüsü manzaraya eşlik etti. Doğanın oluşturduğu eşsiz görüntüler dronla kaydedildi.
Rize’nin yüksek kesimlerinde sonbahar manzarası
Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle sonbaharın etkileri yüksek kesimlerde belirginleşti. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Yukarı Kavron Yaylası ve Kaçkar Dağları’nın etekleri, renk değiştiren ağaçlarla görsel şölen sundu.
Sarı, kızıl ve kahverengi tonları doğayı sardı
2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron Yaylası çevresindeki ormanlarda ağaçlar sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına büründü. Vadilerin iç kesimlerinde oluşan yoğun sis bulutları, sonbahar renkleriyle birleşti.
Kaçkar zirvelerinde kar, eteklerinde sonbahar
Kaçkar Dağları’nın zirvelerindeki kar örtüsü ile eteklerdeki sonbahar manzarası dikkat çekti. Yüksek rakımlı yaylalarda ortaya çıkan görüntüler dronla kaydedildi.