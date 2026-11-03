Artvin'de sonbahar şöleni: Doğaseverler renk cümbüşünde buluştu

Artvin'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat ve Ardanuç ilçeleri, sonbaharın bütün renklerini bir araya getirdi. Yemyeşil ormanların sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengiye dönüşmesiyle ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Gölleri, yaylaları, ormanları ve geleneksel ahşap mimarisiyle dikkat çeken bölgede, ekim ayının ilk haftasında başlayan renk değişimi kasım ortalarına kadar sürüyor.

DOĞASEVERLER ARTVİN'DE BULUŞTU

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Gezgin Ormanda" etkinliği, Türkiye'nin farklı illerinden gelen doğa ve fotoğraf tutkunlarını buluşturdu. İki gün süren etkinlikte katılımcılar; Rabat Kilisesi, Bülbülan Yaylası, Sahara Milli Parkı, Rutav Gölü, Karagöl ve Balık Gölü'nü ziyaret etti. Sonbahar renklerine bürünen ormanları ve vadileri gezen doğaseverler, karşılaştıkları manzaraları fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla kaydetti. Katılımcıların doğayla iç içe vakit geçirip şarkılar söyleyerek eğlendiği anlar da kameralara yansıdı.

SONBAHARIN BÜTÜN RENKLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şavşat ve Ardanuç'un dağlarını, ormanlarını ve vadilerini kaplayan rengârenk bitki örtüsü, dronla havadan görüntülendi. Sonbaharın farklı tonlarının bir araya geldiği bölge, doğa fotoğrafçılarına ve ziyaretçilere görsel şölen sundu.