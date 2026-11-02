12:55, 02/11/2026, Pazartesi
Samsun'da trafik polisinden örnek davranış: Yolda kalan sürücünün yardımına koştu
Samsun'da arızalanan otomobili nedeniyle yolda kalan sürücünün yardımına trafik polisi yetişti. Aracından inerek otomobili iten polis, sürücünün aracını yol kenarına çekmesine yardımcı oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir trafik polisi, yolda kalan sürücüye yardım ederek örnek bir davranış sergiledi. Liman Kavşağı'nda arızalanan otomobili fark eden polis memuru, görev aracından inerek sürücünün yardımına koştu.
Otomobili iterek yol kenarına alınmasına destek olan polis, trafiğin yeniden normal akışına dönmesini sağladı. Trafik polisinin yolda kalan sürücüye yardım ettiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Başlıklar :SamsunİlkadımTrafik Polisi