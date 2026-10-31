Manisa'da volkan konileri sisler altında kaldı: Ortaya eşsiz manzaralar çıktı
Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan yoğun sis, binlerce yıllık volkanik geçmişe sahip Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda etkileyici görüntüler oluşturdu. Sis bulutlarının arasında kalan Kula Divlit Volkan Konisi ve çevresindeki doğal yapılar dron ile havadan görüntülendi.
Manisa'nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, bölgenin volkanik arazisini kapladı. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki volkan konileri, sis bulutları arasında görsel şölen sundu.
BİNLERCE YILLIK VOLKANİK ARAZİDE SİS MANZARASI
Antik Çağ tarihçisi Strabon'un Geographika adlı eserinde "Katakekaumene" (Yanık Ülke) olarak tanımladığı bölge, 80'in üzerinde volkan konisine ev sahipliği yapıyor.
Yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine kadar volkanik faaliyetlerin sürdüğü jeopark alanında yoğunlaşan sis, Kula Divlit Volkan Konisi'nin üst kesimlerini ve çevresindeki doğal oluşumları kapladı. Sis bulutlarının arasında yükselen volkanik yapılar, dron ile havadan görüntülendi.