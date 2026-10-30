Günün kahramanı Mehmet dede: Sel sularına girip yavru kedileri ölümden kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Alata Mahallesi'nde taşkın sularının doldurduğu bir bahçede henüz 10 günlük olan yavru kediler mahsur kaldı.

Bölgede gönüllü olarak sokak kedileriyle ilgilenen ve yavruların varlığından haberdar olan 70 yaşlarındaki Mehmet Doğru, bahçenin suyla dolduğunu görünce harekete geçti.

DİZLERİNE KADAR SUYA GİRİP YAVRULARI ARADI

Paçalarını sıvayarak su basan bahçeye giren Mehmet dede, yavru kedileri bulmak için ağaçların ve çalılıkların arasında arama yaptı.

İlk olarak bir yavrunun cansız bedenine ulaşan Doğru, aramayı sürdürerek çalılıklara sıkışmış 2 yavru kediyi buldu. Yavrulardan birinin boğulmak üzere olduğunu fark eden Mehmet dede, kedileri sudan çıkararak kıyafetine sardı.

KURTARDIĞI YAVRULARI ANNELERİNE KAVUŞTURDU

Mehmet Doğru, ölümden kurtardığı 2 yavru kediyi güvenli bir alana taşıyarak anneleriyle buluşturdu. Yavrularına yeniden kavuşan anne kedinin onları yalayarak temizlediği ve ilgilendiği anlar duygulandırdı.

Şiddetli yağışın yol açtığı su baskınında kendi güvenliğini riske atarak yavru kedileri kurtaran Mehmet dede, duyarlı davranışıyla takdir topladı.