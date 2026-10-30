Elektrik faturalarında yeni dönem: EPDK yeni kararı duyurdu milyonlarca abonenin faturası değişiyor

Benzer şekilde sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için uygulanan 15 bin kilovatsaat limitinde de herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Mesken abone grubunda bulunmasına rağmen camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler düzenlemenin tamamen dışında tutuldu. Ayrıca şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri ile elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi ve solunum cihazı gibi yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de bu yeni uygulamanın kapsamı dışında yer alacak.