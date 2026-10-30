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Elektrik faturalarında yeni dönem: EPDK yeni kararı duyurdu milyonlarca abonenin faturası değişiyor

Elektrik faturalarında yeni dönem: EPDK yeni kararı duyurdu milyonlarca abonenin faturası değişiyor

16:16, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 16:20, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Elektrik faturalarında yeni dönem: EPDK yeni kararı duyurdu milyonlarca abonenin faturası değişiyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren kritik bir karara imza atarak elektrik tüketimindeki sübvansiyon limitini yeniden belirledi. Alınan kararla birlikte, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son kaynak tedarik tarifesi limiti yıllık 3 bin kilovatsaate düşürüldü. Türkiye genelindeki yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesini doğrudan etkileyecek olan bu düzenlemeyle, aylık ortalama 820 TL ve üzeri fatura ödeyen tüketiciler yüksek tüketimli gruba dahil edilecek.

EPDK toplantısında alınan karar ile 2027 yılı için son kaynak tedarik tarifesinde limit 3.000 kWh/yıl (aylık ortalama 250 kWh tüketim, fatura bedeli olarak aylık ortalamada yaklaşık 820 TL ve üzeri) olarak belirlendi.Söz konusu limit 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.

EPDK toplantısında alınan karar ile 2027 yılı için son kaynak tedarik tarifesinde limit 3.000 kWh/yıl (aylık ortalama 250 kWh tüketim, fatura bedeli olarak aylık ortalamada yaklaşık 820 TL ve üzeri) olarak belirlendi.Söz konusu limit 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Fatura limiti aylık ortalama 820 lira olacak

EPDK toplantısında alınan yeni karar doğrultusunda, daha önce 2025 yılı için 5 bin, 2026 yılı için ise 4 bin kilovatsaat olarak planlanan yıllık limit, 2027 yılı itibarıyla 3 bin kilovatsaate çekildi. Bu oran aylık ortalama 250 kilovatsaat tüketime ve yaklaşık 820 liralık fatura bedeline denk geliyor. Güncel verilere göre Türkiye genelindeki 44,2 milyon mesken abonesinden tüketimi yüksek olan yaklaşık 6,5 milyonu, yani toplam abonelerin yüzde 14,7'si bu yeni yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacak. Yeni limitler 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren resmen uygulamaya konulacak.


Fatura limiti aylık ortalama 820 lira olacakEPDK toplantısında alınan yeni karar doğrultusunda, daha önce 2025 yılı için 5 bin, 2026 yılı için ise 4 bin kilovatsaat olarak planlanan yıllık limit, 2027 yılı itibarıyla 3 bin kilovatsaate çekildi. Bu oran aylık ortalama 250 kilovatsaat tüketime ve yaklaşık 820 liralık fatura bedeline denk geliyor. Güncel verilere göre Türkiye genelindeki 44,2 milyon mesken abonesinden tüketimi yüksek olan yaklaşık 6,5 milyonu, yani toplam abonelerin yüzde 14,7'si bu yeni yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacak. Yeni limitler 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren resmen uygulamaya konulacak.

Geçiş takviminde 2026 yılı tüketimleri de dikkate alınacak

Yeni uygulama 2027'de başlayacak olmasına rağmen, abonelerin yüksek tüketimli tarifeye geçiş hesaplamalarında 2026 yılındaki elektrik kullanımları da doğrudan belirleyici olacak. Buna göre, 2026 yılı içinde toplam elektrik tüketimi 3 bin kilovatsaat sınırına ulaşan aboneler, belirlenen takvim doğrultusunda yeni tarifeye dahil edilecek. Örneğin, 2026 yılının ekim ayında yıllık tüketim sınırını ilk kez aşan bir konut abonesine 1 Ocak 2027'den itibaren yeni tarife uygulanacak. Bu sınırı aralık ayında aşan aboneler ise 1 Mart 2027'den itibaren yüksek tüketimli tarifeye geçiş yapacak. 2026 yılında sınırın altında kalıp 2027 yılının haziran ayında 3 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler için ise yeni tarife 1 Eylül 2027'de devreye girecek.

Geçiş takviminde 2026 yılı tüketimleri de dikkate alınacakYeni uygulama 2027'de başlayacak olmasına rağmen, abonelerin yüksek tüketimli tarifeye geçiş hesaplamalarında 2026 yılındaki elektrik kullanımları da doğrudan belirleyici olacak. Buna göre, 2026 yılı içinde toplam elektrik tüketimi 3 bin kilovatsaat sınırına ulaşan aboneler, belirlenen takvim doğrultusunda yeni tarifeye dahil edilecek. Örneğin, 2026 yılının ekim ayında yıllık tüketim sınırını ilk kez aşan bir konut abonesine 1 Ocak 2027'den itibaren yeni tarife uygulanacak. Bu sınırı aralık ayında aşan aboneler ise 1 Mart 2027'den itibaren yüksek tüketimli tarifeye geçiş yapacak. 2026 yılında sınırın altında kalıp 2027 yılının haziran ayında 3 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler için ise yeni tarife 1 Eylül 2027'de devreye girecek.

Tarım, sanayi ve dezavantajlı gruplar düzenlemenin dışında bırakıldı

Milyonlarca aboneyi kapsayan bu yeni düzenlemede belirli sektörler ve dezavantajlı gruplar için önemli muafiyetler de sağlandı. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmediği için tarımla uğraşan tüketiciler bu karardan etkilenmeyecek.

Tarım, sanayi ve dezavantajlı gruplar düzenlemenin dışında bırakıldıMilyonlarca aboneyi kapsayan bu yeni düzenlemede belirli sektörler ve dezavantajlı gruplar için önemli muafiyetler de sağlandı. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmediği için tarımla uğraşan tüketiciler bu karardan etkilenmeyecek.

Benzer şekilde sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için uygulanan 15 bin kilovatsaat limitinde de herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Mesken abone grubunda bulunmasına rağmen camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler düzenlemenin tamamen dışında tutuldu. Ayrıca şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri ile elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi ve solunum cihazı gibi yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de bu yeni uygulamanın kapsamı dışında yer alacak.

Benzer şekilde sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için uygulanan 15 bin kilovatsaat limitinde de herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Mesken abone grubunda bulunmasına rağmen camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler düzenlemenin tamamen dışında tutuldu. Ayrıca şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri ile elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi ve solunum cihazı gibi yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de bu yeni uygulamanın kapsamı dışında yer alacak.
Başlıklar :elektrik faturalarıenerji piyasası düzenleme kurumuepdkelektrik tüketimi
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