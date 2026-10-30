Altında sert düşüş: Gram altın fiyatı yeniden şekillendi
08:02, 30/10/2026, Cuma
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Fed’in faiz kararının ardından altın piyasasında beklenen toparlanma gelmedi. Sert kayıpların gölgesinde haftanın son işlem gününe de düşüşle başlayan altın, yatırımcısını tedirgin etti. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında son tablo merak konusu oldu. İşte 30 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.923,83₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.930,78₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.720,42₺
Yarım Altın Satış: 21.264,96₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.392,68₺
Çeyrek Altın Satış: 10.632,48₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.423,10₺
Gram Altın Satış: 6.424,11₺
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