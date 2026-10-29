Tır şoförlerinin vize çilesi için 3 bakanlık devrede: AB ve Bulgaristan ile kritik temas

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Türk nakliyecilerin vize mağduriyetlerini bitirmek için Bulgaristanlı yetkililer ve Avrupa Komisyonu temsilcileriyle temas kurdu.

Görüşmelerde, tır şoförleri için öncelikli vize kolaylığı ve işlem esnekliği talep edildi.

KAPIKULE VE HAMZABEYLİ'DE KISITLAMA TAKİPTE

Özellikle Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında yaşanan vize kısıtlamaları ve başvuru süreçlerindeki aksamalar bakanlıklar tarafından yakından takip ediliyor.

Dış ticaretin kesintisiz sürmesi amacıyla sürücülerin uluslararası taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar üzerinde çalışılıyor.

NAKLİYE FİRMALARINA VE SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada nakliye firmaları ve sürücüler uyardı.

Sınır kapılarında kilitlenme ve mağduriyet yaşanmaması adına, firmaların sefer ve sürücü planlamalarını yaparken mevcut Schengen kurallarına ve izin verilen kalış sürelerine azami hassasiyet göstermeleri gerektiği vurgulandı.

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