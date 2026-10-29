Kasım indirimlerine yakın takip

Bu kapsamda indirimli satış reklamlarının bakanlıkça resen başlatılan incelemeler ve tüketici şikayetleri doğrultusunda yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Tüketicileri aldatıcı veya yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilen reklamlar hakkında, reklamın yayınlandığı mecraya ve ihlalin niteliğine göre 99 bin 339 lira ile 39 milyon 916 bin 524 lira arasında idari para cezası uygulanabiliyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle, indirimli satış reklamlarına ilişkin kuralların güncellendiği anımsatılarak, tüketicilerin daha etkin korunmasının ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

SAHTE İÇERİĞE GEÇİT YOK

İlgili açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Özellikle gerçekte var olmayan indirimlerin reklamının yapılması, mal satışına ilişkin reklamlarda indirim öncesi fiyat belirlenirken indirim başlangıç tarihinden önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmaması, indirimli satış kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi, 'yüzde 70 + yüzde 10 + yüzde 5' gibi birden fazla indirim oranının birlikte belirtilmesi suretiyle tüketicilerin nihai indirim oranı konusunda yanıltılması gibi tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyebilecek uygulamalar arasında yer almaktadır. Bakanlığımız, mevzuata aykırı uygulamalarla tüketicilerin yanıltılmasına ve haksız ticari işlemlere geçit vermemektedir."

Şikayetin adresi Reklam Kurulu

Bakanlığın, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşamalarını önlemek amacıyla denetim ve inceleme faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü bildirilen açıklamada, şikayetlerin Reklam Kurulu'na iletilebileceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakanlık olarak, tüketicilerimizin haklarının korunması amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede, kasım ayı boyunca indirimli satış reklamları mecra ayrımı gözetilmeksizin yakından takip edilecek, tüketicileri yanıltan, gerçeği yansıtmayan ve mevzuata aykırılık teşkil eden reklam ve uygulamalar hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır."

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