Fed beklemeye geçti: Artış sinyali verdiği ay faizi sabit bıraktı
ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı politika faizini yüzde 3,75 ila yüzde 4 aralığında sabit bıraktı. Fed yetkilileri, Aralık ayındaki bir sonraki toplantıda faiz oranlarını artırabileceklerine dair açık bir sinyal sunmadı.
Banka, faiz oranını yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutarken karar, ekonomistlerin beklentileriyle örtüştü.
Aralık ayında faiz artırımı olur mu?
"Enflasyonist baskılar devam ediyor"
ABD'de açıklanan son veriler, enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etti.
Tüketici fiyatları eylülde son beş ayın en hızlı yükselişini kaydederken, çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde arttı.
Üretici fiyatlarındaki yükseliş de dört yılı aşkın sürenin en yüksek hızına ulaştı.
"Faiz artırımı öncesi ekonomik gelişmeleri izleyeceğiz" mesajı
Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ile New York Fed Başkanı John Williams, geçen ay yaptıkları ayrı açıklamalarda, yeni bir faiz artışına ilişkin karar vermeden önce ekonomik gelişmeleri izlemek için yeterli zaman bulunduğunu belirtmişti.