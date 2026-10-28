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Fed beklemeye geçti: Artış sinyali verdiği ay faizi sabit bıraktı

Fed beklemeye geçti: Artış sinyali verdiği ay faizi sabit bıraktı

21:01, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 21:26, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fed beklemeye geçti: Artış sinyali verdiği ay faizi sabit bıraktı
Faizde artış sinyali veren ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, bu yönde bir adım atmadı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı politika faizini yüzde 3,75 ila yüzde 4 aralığında sabit bıraktı. Fed yetkilileri, Aralık ayındaki bir sonraki toplantıda faiz oranlarını artırabileceklerine dair açık bir sinyal sunmadı.

Eylül ayında faiz artıran ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayındaki toplantısında politika faizini değiştirmedi.

Banka, faiz oranını yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutarken karar, ekonomistlerin beklentileriyle örtüştü.

Aralık ayında faiz artırımı olur mu?

Fed yetkilileri Aralık ayındaki bir sonraki toplantıda faiz oranlarını artırabileceklerine dair açık bir sinyal sunmadı.
Karar metninde
"Daha fazla bilginin birikmesi, komitenin enflasyonun %2'lik hedefe zamanında dönmesini sağlamak için uygun politika duruşunu belirlemesine yardımcı olacaktır"
 denildi.

"Enflasyonist baskılar devam ediyor"

ABD'de açıklanan son veriler, enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etti.

Tüketici fiyatları eylülde son beş ayın en hızlı yükselişini kaydederken, çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde arttı.

Üretici fiyatlarındaki yükseliş de dört yılı aşkın sürenin en yüksek hızına ulaştı.

"Faiz artırımı öncesi ekonomik gelişmeleri izleyeceğiz" mesajı

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ile New York Fed Başkanı John Williams, geçen ay yaptıkları ayrı açıklamalarda, yeni bir faiz artışına ilişkin karar vermeden önce ekonomik gelişmeleri izlemek için yeterli zaman bulunduğunu belirtmişti.

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Başlıklar :FedABD Merkez BankasıFaiz
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