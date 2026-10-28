Birikmiş borçlara af geliyor teşvik süreleri uzuyor: AK Parti'den milyonları ilgilendiren 11 maddelik kanun teklifi

TÜİK açıkladı: Sanayide en çok tüketilen enerji kaynağı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı sanayi sektörü nihai enerji tüketimi verilerine göre, sanayide toplam tüketim 1 milyon 722 bin 856 terajul olarak gerçekleşti. Enerji kaynakları arasında yüzde 29,3’lük payla elektrik ilk sırada yer alırken, doğal gaz ve katı fosil yakıtlar onu takip etti.